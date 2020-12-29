زيارة مبهجة لبابا نويل بدار مسنين بلجيكي تنتهي بكارثة عدوى تحصد العشرات

أعلنت وكالة الأنباء البلجيكية، ارتفاع حصيلة وفيات عدوى كورونا جراء زيارة بابا نويل لدار مسنين بمنطقة مول البلجيكية، إلى 23 شخصا أمس الاثنين، وذلك بعد وقوع نحو 121 إصابة بين النزلاء منذ بداية ديسمبر حيث تمت الزيارة.

وقال فان مارك رانست عالم الفيروسيات بجامعة كي يو لوفان البلجيكية لصحيفة ميرور البريطانية، إن فكرة زيارة بابانويل كانت دربا من الحماقة بجانب جمع تلك الأعداد الكبيرة في مساحة سيئة التهوية.

وأضاف مارك إنه بالرغم من وجود حوادث نشر عدوى جماعية شهيرة حول العالم كتلك المرتبطة بالأعراس والعزاآت إلا أن تلك الزيارة سببت عدد إصابات كارثي.

وشهد نفس الدار إصابة 36 موظفا بجانب النزلاء المصابين.

وقالت إدارة الدار إن سانتا ورفيقه زوارت بيات الشخصية المتعارف عليها في احتفالات الكريسماس بهولندا وبلجيكا والمثير للجدل بسبب لونه الأسمر المرتبط بالعنصرية، كانا مع فريقهما ملتزمين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وخلافا لتصريحات الإدارة عرض موقع في آر تي البلجيكي صورا لبابا نويل ومرافقيه وهم يلتقطون الصور مع النزلاء دون أن يرتدي معظمهم أو النزلاء الكمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

ورغم قول الإدارة إن بابا نويل وفريقه لم تظهر علي أي منهم علامات الإصابة إلا أنهم أوضحوا أن بابا نويل وفريقه ليسو سوى ممرضين محتمل تعرضهم للعدوى دائما.

وقال ويام كيار عمدة المنطقة، إنه يتوقع أيام سوداء بسبب تلك الحادثة، بينما قال متحدث للشركة المديرة للدار إن ما وقع يدفعهم ليكونوا أكثرحزما للسيطرة على الجائحة.

ويذكر أن عدد الإصابات فى بلجيكا تخطى 670 ألف بينهم أكثر من 600 وفاة.