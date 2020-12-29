نيفين جامع: افتتحنا 1400 مصنع و16 مجمعا صناعيا في 2020

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم افتتاح الكثير من المصانع الجديدة خلال عام 2020، منوهة بأن هذه المصانع بدأت الإنتاج الفعلي خلال هذا العام.



وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم افتتاح 1400 مصنع في مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى طرح 16 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، جرى الانتهاء من 7 منهم في محافظات مختلفة بغرض إتاحة مصانع صغيرة وفتح مشروعات.



وأشارت إلى أن أزمة كورونا مرت بصعوبة ولكنها مرت بخير، مضيفة: «كنا حريصين أن تستمر العملية الإنتاجية خلال أزمة كورونا وحتى خلال فترات الحظر كانت المصانع تحصل على تصاريح للشغل».



وتابعت: «هناك مصانع زودت ورديات لتزويد الإنتاج، مثل مصانع الأدوات الطبية والمواد الغذائية، وحرصنا على استمرار حركة النقل والتجارة والشحن في الموانئ وتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وقدرنا يكون عندنا وفرة ونساعد دول كتير بما كان متاح عندنا».



واستطردت: «المصانع شهدت الكثير من التحديات، ولم نحل مشاكل المصانع بشكل مرضي خلال عام 2020، ولكن وجهت بالوقوف خلف المصانع خلال الأزمة لعدم تعرضها للإغلاق والتعثر».