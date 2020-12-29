قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجمع التحرير تم نقله إلى محفظة صندوق مصر السيادي، لافتة إلى تشكيل لجنة مكونة من وزارة الإسكان، والسياحة والآثار، والتخطيط، والصندوق، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدراسة أعظم فرصة استثمارية للمكان.

وأضافت السعيد، خلال لقاء لبرنامج «بالمصري»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر فضائية «الغد»، مساء أمس الاثنين، أن اللجنة درست أعلى عائد ممكن أن يحققه مجمع التحرير، فضلًا عن حجم الكثافة المرورية، وحجم السعة الفندقية في المكان، وأفضل استخدام له.

وأشارت إلى أن الشركات درست مجموعة من البدائل لاستخدام مجمع التحرير، موضحة أن الدراسات انتهت لأن يصبح المجمع متعدد الاستخدامات ويحوي شققًا فندقية، ومكاتب تجارية، وجراجات لانتظار السيارات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدراسات شبه منتهية، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مجموعة من المستثمرين في مجالات مختلفة، سواء مطورين سياحيين أو عقاريين، لتحقيق أفضل استخدام للمجمع.