رئيس جنوب أفريقيا يمدد حظر التجول وتعليق بيع الكحول مع ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تعليق مبيعات المشروبات الكحولية وتمديد حظر التجوال، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الموجة الثانية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإرتفاع حالات الإصابة بـ (كوفيد -19).

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي في جنوب أفريقيا حيث تنتشر فيه سلالة جديدة من فيروس كورونا يعد مقلقا بشكل متزايد، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 50 ألف حالة إصابة جديدة في البلاد وذلك منذ عيد الميلاد.

وأوضحت القناة أن نحو 27 ألف شخص توفوا بسبب الجائحة، كما أصيب أكثر من مليون مواطن، مما جعل الرئيس "رامافوزا" يعلن سلسلة من الإجراءات الجديدة، مساء أمس، خلال كلمة ألقاها.

ومدد رئيس جنوب أفريقيا رسميا حظر التجوال في البلاد ليبدأ اعتبارا من الساعة 9 مساء بدلا من 11 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وأوضح أنه لن يسمح ببيع الخمور واستهلاكه بالتجزئة ويستمر حتى 15 يناير المقبل حظر استهلاك الخمر في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ.

وعلل الرئيس أن السلوك غير المسئول للمواطنين الناجم عن السكر تسبب في زيادة معدلات انتقال العدوى، وأدت الحوادث والعنف المرتبط بالسكر إلى الضغط على خدمات الطوارئ في البلاد.

يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة كان لها تداعيات كارثية على اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.