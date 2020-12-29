الفلبين تقرر حظر دخول ركاب 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لكورونا

قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اليوم الثلاثاء إن الفلبين قررت حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن الحظر كان يشمل الزائرين القادمين من بريطانيا، ولكن سوف يتم توسيعه ليشمل 19 دولة، وسوف يستمر تطبيق الحظر حتى 15 يناير المقبل.

وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة والدنمارك واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا وإسبانيا.

وقال روكي إنه خلال الحظر المؤقت، سوف يسمح للمواطنين الفلبينيين القادمين من هذه الدول دخول البلاد، ولكن سوف يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأضاف أن الحكومة" ربما تفرض قيودا على المسافرين القادمين من هذه الدول التي سجلت حالات مصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا"، موضحا أنه يسمح بالسفر إلى خارج الفلبين، مع اتباع بروتوكلات دخول دولة المقصد.

وقد أبقى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على منطقة مترو مانيلا وثمان مناطق في الفلبين قيد بروتوكل إغلاق أقل صرامة حتى 31 كانون ثان/يناير المقبل.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد سجلت اليوم 886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 471 ألفا و 526 حالة. كما سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 9162 حالة.