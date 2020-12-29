المعارضة التركية: الإعلان عن خارطة طريق للعودة إلى النظام البرلماني قريبا

أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، بأنّ تحالف الأمة المعارض سيعلن قريباً عن خارطة طريق للعودة إلى النظام البرلماني، بدلاً من النظام الرئاسيّ الذي انتقلت إليه البلاد قبل عامين، وأن تحديد المرشح الرئاسي للمعارضة سيُناقش بعد ذلك.

وجدد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد، خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام في اجتماع التقييم السنوي، الانتقادات التي يوجّهها للنظام الرئاسي، ويقول فيها إنّه لا يوجد أي ميزة في نظام الرجل الواحد على أي حال، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وصرح كليتشدار أوغلو، في وقت سابق، بأن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وشدد كليتشدار أوغلو على أن "الشباب لا يريدون نظامًا مستبدًا في الدولة، لقد اعتقد أردوغان أنه بذلك -أي بعقد اللقاء- سيجعل الطلاب يصوتون له في الانتخابات المقبلة".

وذكر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أن "حزب أردوغان يتعمد تأهيل الشباب غير الكفء وغير المدرب للمناصب والالتحاق بالوظائف على حساب شباب الأمة التركية من المميزين، لذلك الشباب هو من سيقضي على حزب العدالة والتنمية، والنظام"، حسبما نقلت الصحيفة التركية.