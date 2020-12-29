ازدهار تجارة المخدرات في آسيا رغم حملات المكافحة المميتة التي تشنها الحكومات

في الوقت الذي توقفت فيه الانشطة التجارية في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ، واصلت تجارة المخدرات في جنوب شرق آسيا الازدهار ، واستمرت الحكومات في التعامل معها بيد من حديد وباجراءات شديدة القسوة.

وحالة الفلبين معروفة جيدا، وهناك دول أخرى شنت أيضا حروبها الوحشية على المخدرات في العقد الماضي، وعلى نحو أكثر حدة خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه الحملات الشديدة احدثت التأثير المستهدف ؟

فقد أطلقت تايلاند أول موجة مميتة من حربها على المخدرات في عام 2003، وأعطت الشرطة أمرا ضمنيا بالإعدام رميا بالرصاص ما أدى إلى مقتل قرابة الفين و300شخص في الأسابيع العشرة الأولى فقط. وأشار تقرير حكومي في وقت لاحق إلى أن نصف الأشخاص الذين تم قتلهم لا صلة لهم بالمخدرات.

وفي إندونيسيا، وصف الرئيس جوكو ويدودو المخدرات بأنها "المشكلة الأولى" التي تعاني منها البلاد في عام 2016 ، ودفع بشرطة مكافحة المخدرات في البلاد للقيام بموجة مميتة لتطبيق القانون للتصدي للمخدرات.

وفي ميانمار، ضبطت السلطات ما يقدر بنحو 18 طنا من حبوب الميثامفيتامين والأفيون المخلق والمواد الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات بين شهري فبراير وإبريل.

وفي مايو، بعد مرور شهرين على تصنيف تفشي مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بأنه جائحة عالمية ، كشفت الشرطة في ميانمار عن قيامها بواحدة من أكبر عمليات ضبط مخدرات في آسيا في التاريخ.

وبعد ذلك، بالطبع، تأتي الفلبين، حيث القت الشرطة القبض على قرابة 200 الف شخص وقتلت ما يقدر بنحو 27 ألف آخرين منذ أن شن الرئيس رودريجو دوتيرتي حربه على المخدرات بعد مرور وقت قصير على انتخابه عام 2016. وتعهد دوتيرتي بشن حملة عنيفة ، وتوعد بملاحقة المدمنين والتجار على حد سواء.

وفي عام 2016 ،قال دوتيرتي ،مشبها نفسه بالزعيم النازي أدولف هتلر الذي قتل اليهود: "يوجد الآن 3 ملايين مدمن مخدرات (في الفلبين)" . وأضاف "سوف أشعر بالسعادة إذا ذبحتهم".

وفي كمبوديا ، أطلق رئيس الوزراء هون سين "حربه الخاصة على المخدرات" في بداية عام 2017 بعدما أشار بحث اجرته الحكومة إلى أن "المخدرات والجريمة" كانت واحدة من القضايا الرئيسية التي تثير قلق عامة السكان.

ومن المؤكد تقريبا أنه استلهم هذه السياسة من دوتيرتي الذي زار كمبوديا في أواخر عام 2016 وأعلن أن الدولتين سوف تتعاونان في إنفاذ القانون في الحرب على المخدرات.

ومنذ ذلك الوقت ، تم القبض على أكثر من 55 الف شخص وإرسالهم إلى سجون شديدة الاكتظاظ أو مراكز إعادة التأهيل العنيف لعلاج إدمان المخدرات. وحسبما يجرى في دول مجاورة ، استهدفت حملات الاعتقالات بشكل غير متناسب الفئات الأشد فقرا. واعتمد توجيه الإدانات بشكل كبير على اعترافات تم انتزاعها من خلال أساليب تحقيق واستجواب عنيفة.

وساقت حكومات في أنحاء المنطقة حججا بأن الأساليب العنيفة ضرورية لحماية عامة السكان. وفي كمبوديا، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خيو سوفيك إن الجمع بين محاربة المخدرات واحترام حقوق الإنسان أمر مستحيل. وأضاف: "خلال حملة مكافحة المخدرات ، يتعين تنحية حقوق الإنسان جانباً حتى تكون نظيفة".

ولكن الحروب ضد المخدرات أثبتت أنها أقل فعالية فيما يتعلق بتقليل تعاطي المخدرات فعليا.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف رئيس شرطة مكافحة المخدرات الفلبينية بأن أسلوب "الصدمة والرعب بالتأكيد لم ينجح.. إذ أن إمدادات المخدرات لا تزال منتشرة".

وفي الفلبين، قدر استطلاع للرأي أجرى في عام 2015 أن عدد متعاطي المخدرات يبلغ حوالي 8ر1 مليون شخص . وعندما كان يخوض السباق الرئاسي ، تحدث دوتيرتي عن 3 ملايين "مدمن للمخدرات" ،وهو رقم قدّره لاحقًا بـ 4 ملايين ، فيما اشار وزير خارجيته إلى سبعة ملايين. وبينما تحيط شكوك كبيرة بهذه الأرقام ، إلا أنها لا تشير إلى حدوث انخفاض في اعداد المدمنين للمخدرات.

وفي كمبوديا، اشارت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى تراجع طفيف في عدد متعاطي المخدرات من 20 الف و621 في نهاية عام 2016 إلى 19الف و277 في منتصف عام2019.

وتستهدف الحملات في المقام الأول متعاطي المخدرات وتجار الشوارع ، ولكن ليس التجار الفعليين ، و نادرا ما تؤدي إلى القضاء على شبكة الجريمة المنظمة ، حسبما أشار بحث جرى في ولاية شان في ميانمار.

و يشارك أحيانا مسؤولون حكوميون شخصيا في الصفقات ، حيث ذكر خبراء في تقاريرهم أن الفساد أحد العوامل الدافعة وراء استمرار تجارة المخدرات.

ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤدي ظروف الاعتقال السيئة في السجون المكتظة، إلى زيادة احتمال الاعتماد على المخدرات ، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وفي تقرير عن كمبوديا، قالت المنظمة أن "الظروف قاسية داخل السجون للغاية لدرجة أن العديد من المعتقلين يعانون من صدمات عقلية وألام جسدية جراء تعرضهم لسوء المعاملة والاعتداءات، والتي بدورها ربما تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المخدرات".

وقالت اللجنة العالمية للمخدرات إن توزيع المخدرات يمكن أن يزداد انتشاره ، حيث تصبح السجون المكتظة قواعد للعناصر الإجرامية للعمل والتجنيد.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج الابحاث أن نهجا قائما على الصحة أكثر فعالية في كبح تعاطي المخدرات عن طريق التركيز على علاج إدمان الأشخاص بدلاً من العمل على تقليل الاعتماد علي المخدرات.

ولكن نظرًا لأن المخاطر السياسية مرتفعة ولأن حملات مكافحة المخدرات تلقى ترحيبا بين الناخبين، فإنه من غير المرجح أن تتخلى الحكومات في اي وقت قريب عن نهج القبضة الحديدية الذي تتبعه.