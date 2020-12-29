إسبانيا: سنجمع أسماء رافضي التطعيم ضد كورونا وسنرسلها للاتحاد الأوروبي

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، يوم الاثنين، إن إسبانيا سوف تنشئ سجلا للأشخاص الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا، وستشارك القائمة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

في حين أن اللقاحات لن تكون إلزامية، أوضح إيلا أنه سيتم كتابة قائمة بالأشخاص الذين عرض عليهم اللقاح ورفضوه ببساطة؛ لدراسة الأسباب الرافضة، حسبما دعت له خطة التطعيم الحكومية.

وأضاف إيلا في تصريحات صحفية، أنه سيتم مشاركة السجل مع الدول الأوروبية كما هو الحال مع العلاجات الأخرى، في الوقت الذي تأمل فيه إسبانيا تطعيم ما يقرب من نصف سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة بحلول أوائل الصيف.

وأجلت الحكومة الإسبانية، توزيع لقاح "فايزر" لشركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم توزيعه بدءا من اليوم الثلاثاء، لأسباب لوجستية تتعلق بشركة فايزر فيما يخص التحكم في درجة الحرارة أثناء عملية تحميل اللقاح وإخراجها، ولكن تم حل المشكلة الآن، ليتم تسلم دفعة جديدة من اللقاح يوم الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز".

ووجدت دراسة استقصائية نُشرت الشهر الماضي، أن 28% من الإسبان لم يكونوا مستعدين لأخذ لقاح كورونا، بعد أن كان 47% منهم يوافقون عليه في نوفمبر الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد الأبحاث الإحصائي في إسبانيا أن 40.5% ممن شملهم الاستطلاع، يرغبون في الحصول على اللقاح، بينما سيوافق 16.2% منهم على التطعيم في حال تبث أن اللقاح موثوق.

يأتي ذلك بينما تمت الموافقة على لقاح فايزر الأمريكي من قبل منظم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت التجارب أنه فعال بنسبة تصل إلى 95% ضد الوباء.

وأشار إيلا إلى أن الوثيقة لن يتم الإعلان عنها وسيتم تنفيذها بأقصى درجات الاحترام لحماية البيانات.

كانت إسبانيا واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا خلال الوباء، حيث تجاوز عدد وفيات كورونا 50 ألفا يوم الاثنين.

وفي حين أن الحالات قد انخفضت عن ذروتها في الخريف، إلا أنها أخذت تتصاعد مرة أخرى قبيل أعياد الميلاد، لتصل الإصابات لما يقرب من إجمالي 1.9 مليون شخص.