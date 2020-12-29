جامعة عين شمس: توفير خط وباقة موبايل مدعومة بـ50% للطلاب استعدادًا للامتحانات

قالت جامعة عين شمس إنه استمراراً لجهود الجامعة في دعم طلابها وحرصا على تنفيذ خطة التعليم الهجين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة واستعدادًا للامتحانات، وفرت الجامعة "خط طالب جامعة عين شمس" والذي يتيح للطالب اختيار شركة المحمول المناسبة له أو التي لها تغطية اتصال جيدة بالنسبة له، بحيث سيحصل الطالب على باقات انترنت بأسعار مخفضة ومدعومة بنسبة كبيرة تتجاوز 50% من قيمتها الأصلية في السوق.

وأضافت الجامعة أن المشروع يأتي برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع شركتي اتصالات عاملتان في مجال الاتصالات لتوفير الخدمات.

وأشارت الجامعة إلى أن ذلك ذلك ياتي قبيل الاستعداد لموسم الامتحانات ويضمن اتاحة الفرصة للطلاب لأداء ما قد يُدرج من امتحانات إلكترونية بسهولة ويسر، فضلاً عن تيسير عملية التعلم والدخول على المنصات التعليمية وتحصيل المعلومات من خلال المناهج الإلكترونية بما يتماشى مع الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية.