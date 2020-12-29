الحكومة العراقية توافق على سلسلة مشاريع كبيرة في مجال الطاقة

صدقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على سلسلة قرارات لتطوير قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير بالتعاون مع شركات عالمية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة صوتت في أخر جلسة لها خلال العام الحالي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تجديد العقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للعام القادم 2021 وبنفس الكمية العقدية البالغة 12 مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا شريطة حثهم على التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية.

كما صوتت على "تجديد العقد المبرم بين شركة مصافي الشمال وشركة (أكريجو ميديل إيست) البريطانية فرع الإمارات العربية المتحدة لغرض تأجير محطات توليد ذاتي لتشغيل مصافي صلاح الدين الأول والثاني لمدة 6 أشهر، بالكميات وشروط والتزامات العقد الأصلي نفسها أستثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت إلى تأخير إجراءات الدعوة المباشرة الخاصة بشراء وحدات الطاقة".

وأوضح البيان أن الحكومة أقرت "حفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان الوجبة الثالثة لحساب شركة نفط ميسان جنوبي البلاد".

وأعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لوزارة النقل، بالمضي في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة "كابير" الهولندية لبناء باخرتين بدلا من 8 بواخر بقيمة 31 مليونا و75 ألف دولار لكل باخرة وتخويل مدير عام الشركة العامة للنقل البحري صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.