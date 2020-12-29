جعجع: الحل في لبنان يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم الثلاثاء أن الحل في لبنان يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن جعجع قوله ، عقب استقباله في المقر العام للحزب اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي"، :"إن لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة".

لفت إلى أن "التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت يواجه صعوبات جمة، جراء التدخلات السياسية الحاصلة"، مشيرا إلى أن "الحل هو بلجنة تقصي حقائق دولية".

ووفق الوكالة ، تم البحث خلال الاجتماع في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

ويعاني لبنان من أزمة سياسة واقتصادية ناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد وانهيار العملة وإصابة البنوك بحالة من الشلل واستمرار زيادة الأسعار وتسريح العمالة.

وجرى تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.