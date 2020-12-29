وزير الاقتصاد الألماني يؤيد رفع الأهداف الخاصة بالكهرباء الخضراء بحلول 2030

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، عن تأييده لرفع الأهداف الخاصة بالكهرباء الخضراء بحلول عام 2030 طالما كان هناك وضوح داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأهداف الخاصة بالطاقة.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "قرر المجلس الأوروبي رفع الهدف الخاص بالمناخ، وهذا يعني أن علينا في ألمانيا أن نواصل رفع هدفنا الخاص بمصادر الطاقة المتجددة".



وأضاف التماير أن المفوضية لم تعلن بعد كيف يمكن عمليا تحقيق الأهداف المشددة "وسيتوقف على هذا التدابير التي سيتعين علينا اتخاذها، ونحن هنا نواجه تحديات كبيرة ليس في استهلاك الكهرباء وحسب بل في مجال الأبنية أيضا وقطاع النقل".



وتابع التماير: "ولهذا فأنا أنتظر بفارغ الصبر التعليمات التي ستقدمها المفوضية، لكن الأمر الأكيد بالنسبة لي هو أننا عازمون على تحقيق الهدف الجديد للاتحاد الأوروبي بشكل شامل، وهذا يتضمن بالضرورة بالنسبة لي زيادة نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة".



وتعتزم المفوضية في الصيف المقبل طرح حزمة تتعلق بتنفيذ الخطط الجديدة لحماية المناخ، وهو ما سيؤجل رفع الأهداف الألمانية إلى فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل.



يذكر أن المفوضية تستهدف حتى الآن رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس في استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 إلى 65%.



وكانت هذه المصادر، غطت، وفقا لحسابات أولية، نحو 46% من الكهرباء المستهلكة في ألمانيا في 2020.