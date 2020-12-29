وزيرة التضامن: 8 ملايين أسرة تستفيد من المرحلة الثانية لحياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» يقرب من ثمانية ملايين أسرة متفرقة على مستوى الجمهورية، مقابل مليون ونصف أسرة في المرحلة الأولى.

وأضافت القباج، في لقاء عبر الإنترنت لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن كثير من هذه الأسر تستفيد من المبادرة بشكل مباشر، بينما يستفيد آخرين من آثار التنمية للمناطق الأخرى بطريقة غير مباشرة.

وأكدت أن الأسرة الواحدة تستفيد من عدة جوانب، في التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية ومشروعات التنمية، مضيفة: «قدر الاستفادة أكثر عمقًا وتركيزًا كي تحصل الأسر على أثر حقيقي».