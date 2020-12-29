الحكومة الأيرلندية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية للسيطرة على كورونا

قال وزير الصحة الأيرلندي ستيفن دونيلي إن الحكومة ستعقد اجتماعا غير مجدول يوم غد لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية للسيطرة على "النمو المتسارع" لفيروس كورونا في البلاد.



وقال دونيلي في حديث لإذاعة "آر تي إي": "سننظر مباشرة عبر الأفق ونرى تزايد الحالات وارتفاع حالات الاستشفاء لنقرر ما هو الشيء المناسب الذي يجب القيام به"، وفقاً لوكالة رويترز.



وكانت الحكومة قررت إغلاق جميع الحانات والمطاعم وحظر جميع الزيارات المنزلية اعتبارا من 1 يناير، لكنها أبقت على متاجر التجزئة والمدارس غير الأساسية مفتوحة.



وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إيرلندا يبلغ 86894، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2205 حالات.