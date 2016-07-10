إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في مصرف نواج بالغربية

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تعرض 8 مواطنين لإصابات متعددة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، في مصرف نواج بطريق "طنطا – قطور" بمحافظة الغربية.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بوقع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق " طنطا – قطور".

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية على الفور إلى مكان الحادث، وتم رفع الميكروباص، وتبين إصابة 8 مواطنين من مستقلي الميكروباص، وأن السرعة واختلال عجلة القيادة وراء الحادث.

وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى لعلاجهم، وحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة لتجرى شؤونها.