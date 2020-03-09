إسبانيا: إجمالي الوفيات بسبب كورونا يتجاوز 50 ألفا

أصبحت إسبانيا رابع دولة أوروبية تسجل أكثر من 50 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول المنطقة طرح لقاح ضد الفيروس الفتاك.



وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 50122 اليوم الاثنين، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإسبانية. وتوفى نحو 408 أشخاص من الفيروس الفتاك في الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها خلال آخر 24 ساعة 2822، ليصل بذك مجموع الإصابات إلى 88ر1 مليون.



وتعد إسبانيا واحدة من البلدان الأوروبية التي تضررت بشدةمن هذه الجائحة ، مما اضطر الحكومة لفرض حالة الطوارئ في مارس الماضي، وعندما خرجت الدولة من حالة الإغلاق الوطنية الصارمة بعد ذلك بثلاثة أشهر، انتقلت إدارة أزمة الجائحة إلى قبضة الحكومات الإقليمية.



في حين أمرت بعض المناطق بفرض قيود على الحركة وحظر التجوال مع زيادة حالات الإصابة مرة أخرى، لم تعيد إسبانيا فرض إجراءات الإغلاق الصارم مثل تلك التي شوهدت في المملكة المتحدة وفرنسا في الأسابيع الأخيرة.