الطالب المفصول من جامعة دمنهور: أحترم قرار الدولة حتى وإن كان ضدي

قال مصطفى شعلان، الطالب المفصول من جامعة دمنهور، إنه قرر التعليق على فصله من كلية التجارة بسبب استغلال قنوات الإخوان لقضيته، معلقًا: «أطلب عدم تسييس موضوعي من إعلام الخونة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه يحترم قرارات الدولة حتى وإن كانت ضده، لافتًا إلى أنه اكتشف تحويله إلى التحقيق من الشؤون القانونية للكلية بعد المداخلة التي أجراها مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى».

وذكر أنه فوجئ بقرار الفصل لمدة عام من كليته عقب التحقيق، مناشدًا الأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، حماية الطلاب.

وتابع: «أرجوكم تدخلوا وأنقذوني، حاولت التواصل مع العميدة أكثر من مرة، وأتت لجنة مكونة من الدكاترة من كليات أخرى وظهرت المضايقات على وجوههم»، مؤكدًا أنه استهدف حل المشكلة لا غير.

وقرر مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، أمس الأحد، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسميا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثا عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.