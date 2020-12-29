مراسلون بلا حدود: مقتل ما لا يقل عن 50 من العاملين في الصحافة في 2020

أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم هذا العام بسبب عملهم في الصحافة، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحسنا طفيفا بالمقارنة بعام 2019.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة، أن الغالبية العظمى منهم قتلوا عمدا لأنهم أجروا تحقيقات تتعلق بموضوعات مثل الفساد أو الجريمة المنظمة أو التدهور البيئي.

كما قُتل العديد منهم أثناء تغطيتهم لاحتجاجات. وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأخطر على الإعلاميين هذا العام كانت المكسيك والعراق وأفغانستان والهند وباكستان.

وإجمالا، لقي ما لا يقل عن 937 شخصا حتفهم بسبب عملهم الصحفي في السنوات العشر الماضية. وأوضحت مراسلون بلا حدود أن عام 2019 كان قد شهد مقتل 53 من العاملين في المجال.

وإضافة إلى ذلك، توفي مئات الصحفيين في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أنه لا يمكن تحديد عدد من أصيب منهم نتيجة عملهم.

ولفتت المنظمة إلى أن إعدام روح الله زم في إيران في 12 كانون أول/ديسمبر يمثل أول عقوبة إعدام بحق أحد العاملين في مجال الإعلام منذ 30 عاما.

ومن بين إجمالي قتلى المجال الإعلامي في أنحاء العالم، كانت هناك سيدتان.