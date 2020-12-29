خبراء بريطانيون: ارتفاع معدلات الإقبال على تلقي لقاح كورونا

أكد مجموعة من الأطباء البريطانيين أن الإقبال على تناول اللقاح المضاد لكورونا كان مرتفعا، وذلك على الرغم من وجود مخاوف بشأن تردد الأشخاص فى تلقي اللقاح، وإمكانية أن يقوض ذلك جهود السيطرة على الوباء.

ويخشى الخبراء من الإقبال الضخم على اللقاح، قد يتعرض للخطر بسبب انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، فضلا عن انتشار المخاوف بين العامة حول سرعة تطوير اللقاح والموافقة عليه، وانعدام الثقة في اللقاحات وشركات الأدوية والحكومات التي تدعو إلى ذلك، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتفاقمت هذه المخاوف إثر ظهور السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد والتي تتفشى الآن في بريطانيا، مما يعني أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يحتاجون إلى التطعيم لاكتساب مناعة القطيع.

وأفاد البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء العامين، بأن هناك قطاع كبير من الأشخاص حتى الآن يرفضون تناول اللقاح، لكنه أكد "لقد تلقينا تقارير تفيد بأنه على الرغم من مشاكل التشكيك الحتمية التي يمكن توقعها عند تقديم لقاح جديد تماما ومعقد على نطاق واسع وبسرعة، يبدو أن البرنامج يعمل جيدا بشكل عام مع معدلات تناول إيجابية للغاية حتى الآن".

وشاطرته الرأي، الدكتورة جوليا باترسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" EveryDoctor" ، وهي شبكة من أطباء التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وقالت باترسون إنه "على الرغم من انتشار الكثير من المعلومات المضللة على الإنترنت، فإن الاستجابة حتى الآن إيجابية للغاية بين أولئك الذين يتلقون اللقاح"

وأكدت باترسون أن "الإقبال يسير بشكل جيد".

من جهته، قال الدكتورة فاري أحمد، طبيب عام، إن الكثير من متلقي اللقاح من المسنين سعداء جدًا بالحصول عليه.

وأضافت فارى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أنهم يدركون مدى الاختلاف الذي سيحدثه لهم، وكان لذلك تأثير كبير عليهم".

وتابعت: "بينما نتحرك عبر الفئات العمرية، أعتقد بالتأكيد أنه سيكون هناك بعض التردد في أخذ اللقاح ، لكنني آمل أن يرى الناس فوائده".

ووفقا لأرقام أكدتها الحكومة البريطانية، تلقى 616 ألف و933 شخصا، جرعتهم الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" نهاية الأسبوع الماضي، وكان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والمقيمين والعاملين في دور الرعاية وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، هم المجموعات الأولى التي حصلت على اللقاح.