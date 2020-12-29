انخفاض الإقبال الأجنبي على شراء السندات الحكومية في إندونيسيا

تباطأ شراء الأجانب للسندات في إندونيسيا خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض العائد على السندات الحكومية بأجل 10 سنوات وضعفت قيمة الروبية الإندونيسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وانخفض المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام لصافي التدفقات الأجنبية إلى 19 مليون دولار، وهو ما يقل عن المتوسط خلال 20 يوما البالغ 4ر28 مليون دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية الإندونيسية التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الإندونيسية المقومة بالدولار الأمريكي بأجل 10 سنوات 4ر2 نقطة أساس إلى 022ر2 % خلال الأسبوع الماضي وانخفضت الروبية 5ر0 % مقابل الدولار، لتصبح قيمة الدولار 2ر14 روبية. وتشير نتائج السوق إلى يوم 23 ديسمبر لأن إندونيسيا تبلغ عن التدفقات دولية بفارق 6 أيام.