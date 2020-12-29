السفير المصري بفلسطين يبحث مع عضو منظمة التحرير المستجدات السياسية

بحث أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل آخر المستجدات السياسية.



وشدد مجدلاني، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر التي كانت وما زالت تسهم بدور محوري في المنطقة، وخصوصًا في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا حرص القيادة على التنسيق والتشاور الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.



وأطلع السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحة الدولية، مؤكدًا أن القضية الأبرز هي إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، والذهاب إلى الانتخابات العامة.



من جانبه، أوضح طايل موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ودعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك، باعتباره مصلحة وطنية مشتركة لمصر وفلسطين.