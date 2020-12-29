مادورو يشكر بوتين على لقاحات سبوتنيك V ضد كورونا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إسهامه في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فنزويلا.

وقال مادورو - في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر "تويتر" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بعد 3 أشهر من العمل الجدي المسؤول مع أشقائنا الروس، وقعنا اليوم على اتفاق حول شراء أول 10 ملايين جرعة من اللقاح سبوتنيك V".

وأضاف الرئيس الفنزويلي "أشكر الرئيس بوتين على هذه الخطوة المهمة لإطلاق التلقيح الجماعي في فنزويلا".

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطني البلاد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد مشاركة فنزويلا في الاختبارات السريرية للمصل.

ومنذ رصد الإصابات الأولى بفيروس كورونا في فنزويلا، في 13 مارس الماضي، وحتى الآن، سجلت سلطات البلاد 112636 حالة إصابة به، بينها 1018 حالة وفاة.