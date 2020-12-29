غلق 3 مقاهي بالبحيرة لمخالفة الإجراءات الوقائية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، برئاسة شعبان بصيص نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات.



جاءت الحملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، وأسفرت عن غلق ٣ مقاهٍ وسيبر، وضبط ومصادرة الشيشة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، وتم التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات، والمرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات؛ للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.