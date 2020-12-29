القباج: 10% من المستفيدين بالدعم النقدي لتكافل وكرامة مسنين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المسجلين على قاعدة بيانات «تكافل وكرامة» وصل إلى 8.4 مليون أسرة، بما يشمل 31 مليون مواطن، أي ما يقرب من ثلث عدد السكان.

وأضافت القباج، في لقاء عبر الإنترنت لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة تغطي 3.8 مليون أسرة من هذا العدد بدعم نقدي شهري، من بينهم حوالي 26% لذوي الإعاقة، و10% للمسنين، و12% للسيدات المعيلات.

وأكدت أن هذا البرنامج يطمح إلى الاستثمار في الأجيال القادمة، مشيرة إلى التوسع في البرنامج ليشمل 2 مليون أسرة آخرين غير موجودة في الدعم النقدي، كي يستفيد أطفالها من التعليم.

ولفتت إلى الربط بخصوص تنظيم الأسرة بطريقتين، وهما: «التوقف عن دعم الأسر الجديدة، التوقف عن دعم ثلاثة أطفال؛ ندعم طفلين فقط»، مضيفة أن الأسرة تتكفل بباقي الأبناء حال وجود أكثر من طفلين.

وأشارت إلى التوعية المستمرة بتنظيم الأسرة، من خلال رائدات مجتمعيات مكلفات خدمة عامة، متابعة: «الرئيس أتاح لنا تمويل لسبعة آلاف مكلفة خدمة عامة كي يساعدونا في توعية الأسر».

وتابعت: «بدأنا نتيح للأمهات الصغيرات مزايا إيجابية من خلال وضع بعض النقاط على البطاقات التموينية، مع توفير سلة غذاء إضافية لتشجيعهم على المداومة على الصحة الإنجابية وحضور جلسات التوعية».