الرئاسة: ما يحدث في مصر الآن يُدّرس في علوم بناء الأمم مستقبلا

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من الواضح لكل الفئات أن الاهتمام لا يقتصر على المدن الجديدة فقط، وإنما بالمشروعات كافة في كل التخصصات وعلى جميع الأصعدة على مستوى مصر كلها بشكل متوازي ومتزن في كل نواحي الحياة.

وأشار راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المشروع القومي المفعل حاليًا لتنمية الصعيد، الذي يدخل في إطاره عمل يومي دؤوب لجميع الوزارات والمحافظات وجهات الاختصاص في كل الاتجاهات.

وأفاد بأن ما يحدث في مصر حاليًا من جهد تنموي شامل يتم وفق استراتيجية متكاملة ومحكمة وضعت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابعها بنفسه، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تُنفذ وفق آليات وأساليب غير تقليدية أدت إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وتابع: «على يقين بأن ما يتم في مصر الآن سيدرس في علوم بناء الأمم مستقبلا وسيتوقف التاريخ عنده طويلًا»، مشيرًا إلى أن مصر ضمن دولتين فقط في العالم حققا معدل نمو إيجابي خلال عام 2020.

وأكد أن النتائج التنموية وخصوصًا الاقتصادية لا تأتي من فراغ وإنما بجهد مضنٍ وعمل مدروس وبمثابرة وخطة استراتيجية ذات رؤية، مشيدًا بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في مصر خلال السنوات الماضية.

واستطرد: «أزمة كورونا جاءت بشكل مفاجئ وكانت بمثابة اختبار قوي لأي اقتصاد، لكن الاقتصاد المصري بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية والدول الكبرى كافة ظل متماسكا وفعال وحقق معدل نمو ومؤشرات إيجابية تمثلت في خفض معدل البطالة ونسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة التضخم».

وأكد أن معظم المشروعات القومية حققت أرقامًا قياسية، سواء الخاصة بوزارة الصحة أو باقي الوزارات والمؤسسات، مشيدًا بمعدلات الإنجاز في مشروعات الطاقة التي تم إنشاؤها في زمن قياسي، وفقًا لشركة سيمز.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيصدر قائمة بكل التفاصيل الخاصة بأسماء القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن نسبة كبيرة منهم ستكون في الصعيد.