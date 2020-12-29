البرازيل: رودريجو مايا يؤكد دعم أجندة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات

تعتزم مجموعة من المشرعين بقيادة رئيس مجلس النواب البرازيلى المنتهية ولايته رودريجو مايا، الاستمرار في التصويت لصالح الأجندة الاقتصادية للحكومة بعد الانتخابات المقبلة لرؤساء الكونجرس الجدد المقررة في فبراير القادم، حسبما قال مايا في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو".



وتضم المجموعة مشرعين من طائفة واسعة من الأيديولوجيا، من الشيوعيين إلى الحزب الليبرالي الاشتراكي، وهو الحزب السابق للرئيس جايير بولسونارو.



وقامت كتلة مايا باختيار باليا روسي، زعيم أحد أكبر أحزاب الوسط في البلاد، للتنافس ضد آرثر ليرا على أعلى منصب في مجلس النواب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايا قوله إن القاعدة المتحالفة مع الحكومة لا تتمتع بأغلبية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني عدم وجود دعم للموافقة على الإصلاحات بعد الانتخابات.