زادت مبيعات شجرة عيد الميلاد الطبيعية، هذا العام لرغبة الكثير في الشعور بالسعادة داخل المنزل؛ لأن القيام برحلات أو التنزه سيكون خطيرًا بسبب فيروس كورونا التاجي، وهذا يمكن أن يدفع بعض العائلات للاحتفاظ بالشجرة حتى بعد انتهاء الكريسماس حتى يظل المنزل مليء بالتجديد والاختلاف، إلا أن إدارة الإطفاء الإسبانية حذرت من فعل ذلك.

وقال ستيرلنج راهي، أحد المسؤولين في إدارة الإطفاء والإنقاذ بإسبانيا، إن مبيعات أضواء الكريسماس والشجرة زادت هذا العام بنسبة 194% نظرًا لتمسك الكثير بالبهجة خلال العيد ولكن قد يكون التشبث بها لفترة له عواقب وخيمة.

وأضاف أن أشجار عيد الميلاد سهلة الاشتعال وهذا يجعلها تشكل خطرًا على الأسرة إذا استمر وجودها بالمنزل فترة طويلة، موضحًا أن 75% من حرائق أشجار الكريسماس تحدث في ديسمبر ويناير، بحسب فضائية "دبليو تي أو إل" الأمريكية.

وأشار إلى أن اشتعال شجرة الكريسماس الحقيقة أو الاصطناعية ناتجًا عن عدة أسباب، أبرزها تعليق إضاءة غير جيدة على الأفرع ووجود أسلاك قديمة أو مقطوعة أو عدم تثبيت التوزيع الكهربائي جيدًا.

ونصح من يرغب في الاحتفاظ بشجرة عيد الميلاد لفترة، بأن يتأكد من أن التوصيلات الكهربائية والأسلاك والمصابيح الزينة سليمة، مع عدم ترك الشجرة مضاءة خلال النوم أو وضع الماء بجانبها.

وقال جون ماتشنيكي، متخصص في السلامة من الحرائق، إن مدى اشتعال شجرة عيد الميلاد يتوقف على كمية الطاقة الحرارية التي تنبعث منها والظروف المحيطة بها- وفقًا لموقع "ترافيلرز" الأمريكي الخاص بترتيب الانتقالات وتصميم المنازل.

وأضاف أن أشجار عيد الميلاد تعتبر وقود قوي للحرائق خاصةً عندما تكون جافة لأنها بمجرد أن تشتعل ستصل الحرارة الصادرة منها إلى أن تعادل 40 ألف مصباح بقوة 100 واط وهذا يكفي لإشعال غرفة بالكامل في ثوان محدودة إذا كانت الشجرة بجانب شيء قابل للاشتعال كالستائر أو قطع الأثاث.

وأكد أنه عندما تشتعل الشجرة يصدر عنها حرارة ترتفع إلى السقف ثم تهبط لأسفل سريعًا لتشكل دخانًا يتحد مع الحرارة فيجعل من المستحيل على أي شخص في الغرفة البقاء على قيد الحياة إذا لم يحاول إخماد النار فور إندلاعها أو الهرب سريعًا.

ونصح من يمتلك شجرة عيد ميلاد حقيقة إلا يجعلها تجف عبر منحها الماء يوميًا وتوصيل المصابيح بشكل صحيح واختيار الأضواء الأكثر أمانًا مع التخلص من أي أسهلاك بها أجزاء مقطوعة أو عارية من الغطاء العازل، مع محاولة وضع الشجرة في مكان مفتوح للتمكن من الهرب إذا وقع حريق وتجنب استخدام الشموع بجانبها.