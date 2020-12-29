خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في ألمانيا وروسيا يقترب من الانتهاء

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قالت شركة نورد ستريم 2 اليوم الاثنين، إن خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، أنهى مرحلة متأخرة أخرى من بنائه قبل انتهاء صلاحية التصريح الجزئي.

وأكدت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم الانتهاء من أعمال البناء في قطاع يبلغ طوله 6ر2 كيلومترً في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا .

واستؤنفت أعمال البناء في مشروع الطاقة المشترك المثير للجدل في أوائل ديسمبر الجاري، بعد توقف دام عاما واحدا.

وقال أليكسي ميلر رئيس شركة الطاقة الروسية "جازبروم" الأسبوع الماضي إن 94% من خط الأنابيب قد اكتمل الآن ويغطي مسافة تزيد على 2300 كلم.

ومن المقرر أن ينقل نورد ستريم 2 الغاز الروسي المصدر مباشرة إلى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر طريق تحت بحر البلطيق مماثل لخط نورد ستريم العامل حالياً.

وتقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب يهدد أمن أعضاء حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاعتماد على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع .

كما أعربت بولندا ودول البلطيق أيضا عن قلقها.

ويتهم مؤيدو نورد ستريم 2 الولايات المتحدة بأنها تريد فقط أن تكون قادرة على بيع غازها الخاص إلى أوروبا بشكل أفضل.