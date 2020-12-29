ندوة ببورسعيد عن الإقرار الضريبي الإلكتروني

نظم مجمع مركز الإعلام بمحافظة بورسعيد برئاسة عصام صالح، اليوم الثلاثاء، ندوة عن الإقرار الضريبي الإلكتروني، للأشخاص الطبيعيين والفاتورة الإلكترونية و التوعية الضريبية.
كما قدمت مرفت فرح رئيس منطقة شمال القناة، ضرائب للقيمة المضافة بمحافظة بورسعيد، بتقديم المحاضرين، وهم ثروت عبد الباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب بالقاهرة، و رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، الذين ردوا على جميع الاستفسارات وحل المشكلات الضريبية ، وخاصة مع تطبيق مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذي تشهده المصلحة.
كما تحدثوا عما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية، فيما يأتى ذلك تزامنًا مع قرب موسم الإقرارات الضريبية فى شهر يناير المقبل.
وشارك في حضور الندوة مندوبين عن النقابات المهنية، وأعضاء من الغرفة التجارية، وعدد من أصحاب المصانع، وبعض التجار وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمحافطه بورسعيد.
جاء ذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة عدوى الإصابة بفيروس كورونا.