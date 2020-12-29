قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن تحصيل فواتير الكهرباء يكون من الموارد الأساسية، ذاكرًا أن هناك خطة تسير من استبدال العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع.



وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء: «العدادات مسبوقة الدفع ليست عقاب على المواطنين وفيها مزايا كتير جدا، وكل مواطن هيقدر يتابع استهلاكه».



وأكد أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا في ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، مضيفًا أن من تحولوا من العداد التقليدي لمسبوق الدفع وفروا الكثير؛ الفيصل استهلاك المواطن.



وكشف أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبيرة وتقدر بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أن متأخرات المواطنين أحد المشكلات التي تواجههم ويهمهم حق الدولة والمشترك، إضافة إلى أن رفع العداد التقليدي لا يتم إلا بعد توجيه إنذارات للمواطنين.