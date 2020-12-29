إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق

كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم، توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق جاء لأسباب فنية.

وكشف وزير الطاقة الإيراني، خلال اجتماعه برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في بغداد، عن تعهد الحكومة الإيرانية بـ"استئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية". حسب بيان عراقي.

ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى رئيس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الأقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في "مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.