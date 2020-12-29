أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150 ألفًا و93 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الثلاثاء، أشارت «الصحة الكويتية» إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 932.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 248 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 146 ألفًا و56.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 81 مليون إصابة.