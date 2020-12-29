مستشار الرئيس للصحة: زيادة تصاعدية في أعداد إصابات كورونا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد زيادة تصاعدية في أعداد إصابات كورونا، لافتًا إلى أنها زيادة متوقعة في فصل الشتاء، وخاصة مع الخلط ما بين الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وعن سبب زيادة وفيات كورونا في مصر، أضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عدد الوفيات المرصود نسبة مئوية من الإصابة، منوهًا إلى عدم تسجيل بعض الإصابات التي تتلقى العلاج منزليًا.

وتابع: «العدد الكلي للإصابات ليس مرصودًا، نتمنى عدم وجود وفيات جراء الإصابة بالفيروس، لكن زيادة الحالات تؤدي إلى زيادة دخول المستشفيات والوفيات»، مؤكدًا أن الأمر يتطلب نوعًا من الاحتراز الشديد.

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أهمية التواصل الطبي بشكل فوري حال الشعور بأحد أعراض كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم أو تكسير في الجسم، قائلًا إن الطبيب يتمكن من تقييم الحالة ودرجة التأثير بعد ذلك.

وناشد المواطنين بعرض التاريخ المرضي أثناء زيارة الطبيب، تفاديًا لأية تداعيات أو مضاعفات أو تدهور في الحالة، معلقًا: «نفسي الناس متتأخرش عشان ميحصلش مضاعفات».