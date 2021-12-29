 رئيس الوزراء العراقي يعلن خروج كافة القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي - بوابة الشروق
الأربعاء 29 ديسمبر 2021 4:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي يعلن خروج كافة القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:25 م

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، استكمال خروج كل القوات القتالية ومعدات التحالف الدولي، خارج العراق.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، لافتًا إلى أن "دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

وشكر القائد العام للقوات المسلحة: "دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش، ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك