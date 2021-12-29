تايلاند تسجل 2575 حالة إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء ، تسجيل 2575 حالة إصابة و 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 2695 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و217 ألفا و287 حالة .

وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و647 حالة منذ بدء الجائحة .

وقال المدير العام للعلوم الطبية سوباكيت سيريلاك إن تايلاند سجلت 739 حالة إصابة بمتحور أوميكرون .

وأضاف أن إجمالي حالات الاصابة بمتحور أوميكرون شمل 488 حالة لأشخاص قادمين من الخارج و 251 إصابة محلية.