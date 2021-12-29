ضبط حوالى 9 ملايين حبة كبتاجون كانت فى طريقها إلى الخليج

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن شحنة من الليمون في مرفأ بيروت ضبط في داخلها حوالى 9 ملايين حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى الخليج.

وقال الوزير مولوي "نعد كل الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج أن لبنان والسلطات اللبنانية جدية في مكافحة تهريب حبوب الكبتاجون ومكافحة تهريب الشر التي تصدّر، ونتيجتها المؤذية لهذه الدول الشقيقة والصديقة. وهذه العملية دليل جدية الحكومة اللبنانية وكل الشعب اللبناني وهناك موقوفين وسيتابع التحقيق".

وردا على سؤال عن ضبط شحنة من الليمون داخلها مخدرات في إحدى دول الخليج، قال الوزير مولوي "نعرف من أين انطلقت الشحنة وإلى أين ذهبت ونحن نتابع الموضوع ومدى ارتباط تلك الشحنة بهذه الشحنة، هذا موضوع قيد التحقيق الذي لا يزال سريا وهناك موقوفون ولا نستطيع أن نكشف عن أسماء أو تفاصيل".

وأضاف "عملنا جدي ومستمر وفاعل وطبعا بجهد العناصر الأمنية والضباط وعلى رأسهم المديرين العامين الذين يتعاملون معنا بكل إخلاص".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

واتخذت قرارا، في أبريل الماضي، بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.