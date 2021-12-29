طلاب الجامعة في فرنسا يؤدون الامتحانات رغم المخاوف من أوميكرون

أعلنت وزيرة التعليم العالي الفرنسية أن الطلاب الجامعيين سوف يؤدون امتحانات منتصف الفصل الدراسي في يناير كالمعتاد، على الرغم من الزيادة السريعة في إصابات فيروس كورونا.

وصرحت فريديريك فيدال لإذاعة فرانس إنفو اليوم الأربعاء، أن هذا ما يرغب فيه غالبية الطلاب، وأن الجامعات تبذل كل ما بوسعها لضمان مرور الامتحانات بسلاسة.

وأضافت أنه في حالات فردية، لا يزال من الممكن تأجيل الامتحانات، على سبيل المثال إذا كان هناك عدد كبير بشكل خاص من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجموعة واحدة من الطلاب.

وقالت فيدال إن التمسك بالجدول الزمني من شأنه تجنب إصابة الطلاب بالمزيد من التوتر، وأشارت إلى أن معدل التطعيم يبلغ 92%.

وأثارت منظمات طلابية مخاوف بشأن الخطة، خوفا من انتشار العدوى وأيضا شعور الطلاب الذين يتعافون من إصابات كورونا بأنهم ملزمون بخوض الامتحانات لتجنب التأثير على دراستهم.

وعلى الرغم من أن فرنسا شددت قيود مكافحة كورونا للتو في ضوء الزيادة السريعة في الإصابات، من المقرر إعادة فتح المدارس في الموعد المحدد في 3 يناير، ولن يبقى التعلم عن بعد خيارا متاحا، وهو القرار الذي انتقدته نقابات المعلمين.