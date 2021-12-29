وكيل تعليم الإسكندرية يفتتح ورشتين لتعليم الخياطة والتفصيل بمدرسة لضعاف السمع

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افتتح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ورشتين لتعليم الخياطة والتفصيل والملابس الجاهزة بمدرسة إحسان خالد لضعاف السمع بإدارة المنتزه.

جاء ذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة، والنائب محمد الحمامي، ومسؤولي التربية الخاصة بالمديرية وإدارة المنتزه.

وأضاف سعد، أنه تم تجهيز الورشتين بـ 14 ماكينة متنوعة بالتعاون مع أحد الشركات في إطار المشاركة المجتمعية ودعم المؤسسات التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون باختلاف".

وقال وكيل وزارة التعليم ، إن الحكومة وضعت برنامجًا طموحًا للاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية.

وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوربي واليونيسيف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والأخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية ببرامج الدمج وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن هذا الاهتمام بدأ بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يشارك ذوو الهمم في الأنشطة التربوية المختلفة الفنية والغنائية والموسيقية، والمسرحية بجميع المدارس، ومنهم من حصل على ميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

وشملت فعاليات الافتتاح عروضًا فنية وأغنيات وطنية غنائية منها "اللي عاش حبك"، من أداء طلاب المدرسة.

يُذكر أن مدرسة إحسان خالد تضم ورشة أخرى للزخرفة، وفصلًا جديدًا لمتعددي الإعاقة وهو أول فصل يتم افتتاحه لمتعددي الإعاقة بالإسكندرية.