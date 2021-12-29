بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، من المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي برهم صالح، إلى انعقاد البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا، وذلك في غضون 15 يوما بعد يوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد رد المحكمة للطعن الهادف إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، وآخر مقدم ضد آلية الكوتا (التمثيل النسائي بالبرلمان)، ورفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، وهو ما يثير حالة من الاحتقان بين الفصائل السياسية المشاركة في الانتخابات والمشككة في صحة النتائج، ما يفتح شكوكا حول إمكانية تأجيج الشارع العراقي.

في هذا التقرير، تستعرض "الشروق" القصة الكاملة لأزمة الطعن على نتائج الانتخابات العامة في العراق، والاحتقان بين الفصائل السياسية (سُنة، شيع، كرد).

• من الفائز؟.. إعلان نتيجة الانتخابات

أعلنت المفوضية العامة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بلغت 43%، وهي تعتبر الأدنى في تاريخ الانتخابات العراقية منذ عام 2003، وأقل من الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2018، التي بلغت 44.5%، بينما كانت نسبة المشاركة في أول انتخابات شهدها العراق بعد زوال النظام السابق عام 2005 نحو 62.4%.

وطبقا للنتائج، بقي التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى، حاصدا 73 مقعدا برلمانيا، تلاه تحالف تقدم بـ37 مقعدا، فيما حل تحالف دولة القانون في المرتبة الثالثة بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا، التحالف الكردستاني 18 مقعدا، وتحالف الفتح 17 مقعدا، وتحالف عزم 14 مقعدا، والجيل الجديد 9 مقاعد، وحركة امتداد بـ9 مقاعد، وإشراقة كانون 9 مقاعد، وتحالف تصميم 5 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 4 مقاعد.

ما بلغ مجموع عدد مقاعد المستقلين في البرلمان 30 مقعدا، وهي نتيجة جيدة في ظل سطوة الأحزاب.

• استحواذ الصدر على النتائج

حازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافس لها وهي كتلة "تقدم"، التي حصلت على 37 مقعدا، فيما أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بيانا أكد فيه تصدر الكتلة الصدرية للمشهد الانتخابي والشعبوي، موضحا أنه يسعى إلى "تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية تحت خيمة الإصلاح"، وفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية، مضيفا: "لا فرق بين شيعي أو سني أو مسيحي أو صائبي أو كردي أو تركماني أو فيلي أو شبكي أو إيزيدي، إلا بالصلاح والعطاء والتفاني وحب الوطن".

وأضاف أن أولوية الحكومة المقبلة ستكون كشف الفساد ودعم الإصلاح، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه على الرغم من حصول "الصدر" على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أنه لا يزال عليه التوافق مع قوى أخرى، مثل "الحشد الشعبي" رغم تراجع أداءها الانتخابي.

• دلالة المشاركة المنخفضة

قال مراقبون، إن انخفاض نسبة المشاركة دليل على الرفض الشعبي للطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 18 عاما، وتحاصرها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، حيث تتسم نسبة المشاركة بأهمية كبرى؛ نظرا لأنها تظهر مدى ثقة الناخبين بالنظام السياسي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

• بداية الأزمة.. ما بعد إعلان النتائج (فصائل الحشد الشعبي تثير الشارع)

فور صدور النتائج، أعلنت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، تشكيكها في نزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها، ما أدى عدة مرات إلى اشتباكات في العاصمة بغداد، بين القوات الأمنية وأنصار تلك الفصائل الذين تظاهروا لأسابيع أمام المنطقة الخضراء، كما نصبوا خياما للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، التي أظهرت إصابتهم بخسارة مدوية وتراجعهم إلى المرتبة الثالثة تحت قبة البرلمان المقبل، فيما تطور الأمر عندما صرح زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بأن الانتخابات والاعتراضات والإشكالات ستنقل البلد إلى الأسوأ.

• المرشحون يطعنون على النتائج

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال 3 جلسات، شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، للطعن على نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن أظهرت خسارة هذا التحالف، في الانتخابات التي جرت في العراق يوم 10 أكتوبر الماضي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات، وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا، فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

• مخاوف من تأجيج الاحتجاجات

يخشى مراقبون من أن تشهد مدن العراق احتجاجات قد تؤججها القوى الرافضة لنتائج الانتخابات المتمخض عنها خريطة سياسية الجديدة للبرلمان، وبالتالي سيمثل قرار عدم قبول الطعون على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية العليا، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل في إلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.

• أبرز القوى السياسية على الساحة (خريطة التحالفات والقوائم)

أفادت مفوضية الانتخابات في العراق، بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح خاضوا التنافس على مقاعد البرلمان، وعددها 329. وبصفة عامة، يتنافس 22 تحالفا و110 أحزاب و789 مرشحا من "المستقلين" في الانتخابات، لكن القوائم الانتخابية الأساسية وفق المكونات الأساسية الثلاثة كالتالي:

1- تحالفات وقوائم المكوّن الشيعي

قائمة "قادمون للتغيير"، يترأسها رجل الأعمال حسين الرماحي، ولا تضم أي أحزاب أو حركات، وهم من الكفاءات ورجال الأعمال.

"ائتلاف الفتح والبناء"، تشكل في عام 2018 برئاسة هادي العامري، الأمين العام لمنظمة "بدر"، ويضم أجنحة سياسية لعدد من الفصائل المسلحة وأحزاب وحركات، أهمها منظمة "بدر"، و"تجمع السند" برئاسة النائب أحمد الأسدي، القيادي في الحشد الشعبي، بالإضافة إلى حركة "الصادقون" برئاسة قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق".

الائتلاف الذي خاض الانتخابات بـ73 مرشحا، يضم أيضا المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري، وكتائب "سيد الشهداء".

ائتلاف "دولة القانون"، يترأسه نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين متتاليتين، ويضم حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي، وحركة "البشائر" و"الاتحاد الإسلامي" لتركمان العراق (شيعي)، وحركة "إرادة" التي تترأسها النائبة لعدة دورات حنان الفتلاوي، و"معا للقانون" وحركة "بداية".

تحالف "قوى الدولة الوطنية"، يترأسه عمار الحكيم رئيس "تيار الحكمة"، ويضم أيضا ائتلاف "النصر والإصلاح" برئاسة حيدر العبادي، وتيار "المد العراقي" و"المؤتمر الوطني" وتيار "وطنيون".

بالإضافة إلى الكتلة الصدرية، يترأسها مقتدى الصدر، ولا تضم أي مرشحين من أحزاب أو حركات من خارج "التيار الصدري".

أما تحالف "العقد الوطني"، يترأسه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويضم حركة "عطاء" برئاسته، و"الحزب الإسلامي العراقي" (سُنيّ) و"حزب الثبات العراقي" وتيار "الإصلاح الوطني" و"تجمع رجال العراق" وحزب "الوارثون الإسلامي" و"الحزم الوطني"، ويخوض الانتخابات بـ80 مرشحا.

حركة "حقوق"، يترأسها حسين مؤنس أو "أبو علي العسكري"، الناطق السابق باسم كتائب "حزب الله العراقي".

2- تحالفات وقوائم مكون العرب السُنّة

تحالف "عزم العراق"، يترأسه رجل الأعمال خميس الخنجر، و"حزب الحل" برئاسة جمال الكربولي، المعتقل حاليا، "حزب الوفاء" برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، "حزب المسار المدني"، و"الكتلة العراقية الحرة"، و"التجمع المدني للإصلاح"، و"حزب التصدي"، "حزب المجد العراقي".

تحالف "تقدم الوطني"، يترأسه محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الحالي، ويضم "حزب التقدم" برئاسته، و"الخيار العربي" و"تجمع التعاون" و"حزب الحق الوطني"، و"مقتدرون للسلم والبناء"، و"تجمع نهضة جيل" و"المبادرة الوطنية".

أما تحالف "جبهة الإنقاذ"، يترأسه رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، وتحالف "المشروع الوطني العراقي"، يترأسه رجل الأعمال جمال الضاري.

3- أبرز وأهم تحالفات وقوائم الأكراد

الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، يترأسه مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان السابق، وتحالف "كردستان"، مركزه السليمانية ويترأسه لاهور شيخ كنجي، ويضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة بافل الطالباني، و"حركة التغيير الكردستانية" برئاسة نوشيروان مصطفى، و"الجبهة التركمانية العراقية" و"حزب العدالة التركماني العراقي".

كما يضم حزب "الحق المدني التركماني" وحزب "القرار التركماني" وحركة "الوفاء التركمانية" وحزب "تركمان إيلي" وحزب "الإرادة التركماني" و"الحركة القومية التركمانية"، فيما توجد أحزاب لم تدخل في تحالفات ستخوض الانتخابات بمفردها، مثل حزب "كادحي كردستان"، وحراك "الجيل الجديد"، وجماعة "العدل" الكردستانية، وغيرها.

أما بالنسبة للأحزاب الجديدة، فتضم حركة "نازل آخذ حقي" برئاسة مشرق الفريجي، وحركة "امتداد" برئاسة علاء الركابي.