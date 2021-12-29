الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاقيات مشتركة حول التعليم والصحة والتدريب والمؤسسات المصغرة

وقعت الجزائر وموريتانيا، اليوم الثلاثاء، على عدة اتفاقيات تتعلق بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، التدريب المهني والمؤسسات المصغرة.

جاء ذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر تلبية لدعوة نظيره الجزائري.

وشملت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها الوزير الجزائري عبد الباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية، أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله.

من جهة أخرى، تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة من قبل وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتدريب المهني، طالب ولد سيد أحمد.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني وقعها وزير التدريب والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني.

فيما شملت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة، وقعها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وعن الجانب الموريتاني، وزير التشغيل والتدريب المهني.

كان الرئيس الموريتاني قد وصف، في تصريحات صحفية، زيارته للجزائر بـ "المثمرة والبناءة"، لكونها "ستسمح بالارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى مستوى الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين".

وأكد أن أواصر التعاون بين الجزائر وبلاده "واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاريخ"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل"فرصة لترسيخ علاقات التعاون"، وهو ما تجلى في التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تشمل "مجالات مهمة".