 تعطيل الدراسة في مطروح غدا - بوابة الشروق
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تعطيل الدراسة في مطروح غدا


نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 10:08 م

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الخميس 30 ديسمبر بجميع مدارس المحافظة.

يأتي هذا نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية لسوء أحوال الطقس.

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