تعطيل الدراسة في مطروح غدا

عبدالمنعم سعيد: أسبوع الصعيد أكثر من رائع.. مصر لا تترك أحدا خلف الركب

الجمعة.. عمر كمال وياسمين علي وإسلام محيي في احتفالية «واحد من الناس» برأس السنة

غدا.. وزيرة الهجرة وآدم شرقاوي ضيفا منى الشاذلي على cbc

تامر أمين مشيدًا بالمشروعات القومية بالصعيد: كنت غيورًا على أسوان.. والحياة تتغير