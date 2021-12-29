السيطرة على حريق سيارة ملاكي بالهرم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بشارع المحكمة بمنطقة اللبيني هرم، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي ماركة تويوتا بشارع المحكمة بمنطقة اللبيني هرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.