يتحسس راعي الأغنام سوهاكي الندبة القديمة في ذراعه متذكرا بألم واقعة مرعبة حين انقض عليه تمساح الغاندو الإيراني وقضم يده حتى كاد أن يقتله من شدة النزيف ليبقى ملقى على ضفة النهر لنصف ساعة حتى تم العثور عليه، ولكن تلك الهجمة لنوع مسالم من التماسيح على القرويين لم تكن معتادة قبل أزمة المياه الإيرانية التي عطشت مختلف فئات الإيرانيين، ودفعت التماسيح للاحتكاك بالأهالي.

وأدى انخفاض مستوى نهر بهوكالات في المنطقة البلوشية من إيران لندرة فرائس التماسيح، ودفعها للبحث عن غذاء قرب مناطق تواجد الأهالي ما تسبب بعدة هجمات قاتلة على الأطفال والفتيات أثناء غسل الملابس كان أبرزها ابتلاع تمساح للطفل علي رازا.

وتضم إيران 400 تمساح غاندو ما يشكل خمس حجم تلك السلالة في العالم، وللحفاظ على سلامة الأهالي تقوم الحكومة الإيرانية بملاحقة تلك الكائنات، وسط تكتم إعلامي على هجماتها الأخيرة في ظل جو عدائي بين الحكومة الإيرانية وأقلية البلوش.

وفي أحد البساتين المحاذية للنهر يقوم مالك دينار بتحمل دور المنظمات البيئية وإطعام تماسيح الغاندو صدور الدجاج بعد تراجع أعداد فرائسها الطبيعية من الضفادع بسبب شح المياه.

ويقول مالك، إنه ضحى بذلك البستان من الليمون للتفرغ لخدمة التماسيح، وكف أذاها عن الأهالي دون الحاجة لقتلها.

ويقول ناوشرفان أحد الأهالي، إن أزمة المياه باتت تعصف بمجتمع البلوش، مضيفا أنهم باستطاعتهم العيش على كسرة الخبز في الصحراء، ولكن حين يتعلق الأمر بالماء يصبح الوضع صعبا.

ويقول عثمان إن الدولة تغض الطرف عن مشاكل البلوش، ومنها مشكلة المياه وتعتبرهم عدوا لها.

ويذكر أن أزمة المياه تسببت بمظاهرات عارمة خلال الأشهر الماضية بولايتي أصفهان وخوزستان متسببة باشتباكات عنيفة مع الشرطة الإيرانية.