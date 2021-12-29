أرسلت مؤسسة "حياة كريمة" طائرة مُحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية لمحافظة أسوان؛ لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بالتعاون مع بنك الطعام المصري والشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك استجابة لنداء أهالي أسوان وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الأربعاء - أن القوافل توجهت بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع المواد الغذائية على الأهالي، وعلى الفور قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولي لاستلام القافلة المُرسلة، حيث وصلت القافلة ومحملة بخمسة آلاف كرتونة (أكثر من 50 طن من المواد الغذائية الجافة)؛ لتوزيعهم بمختلف قرى أسوان الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أنه تم تخصيص 2000 كرتونة لتوزيعهم على أهالي قرية غرب سهيل، و3000 كرتونة على قرى (هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحري وقبلي، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة) وغيرها من قرى محافظة أسوان.

ولفتت إلى أن هذه القوافل تأتي إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.