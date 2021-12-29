المنشآت السياحية تطالب بفصل ضريبة الملاهي عن الحفلات الغنائية

أكدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييدها ودعمها ووقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة الخطوات التي يتخذها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية في مصر، والدعم المباشر الموجه لصناعة السياحة المصرية.

وعقدت الجمعية اجتماعها بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث وافقت وأقرت الميزانية العمومية لعام 2020- 2021، وتقرير مجلس الإدارة عنها، والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.

وشهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات حول المشاكل التي تواجه أعضائها وبين المنصة، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء، في ظل الشروط التي أقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية، معتبرة أنها تتضمن بنودا من الصعب تنفيذها، ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق، وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام.

ودعا أعضاء الجمعية العمومية، وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التي تفرض على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين، بدون صفة أو وجه قانوني أو تشريعي، وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية، من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقا لقانون نقابة المهن الموسيقية، مشيرين إلى أن الدستور المصري يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما، في التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة " لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية، والحفلات الفنية والغنائية، حيث إن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشأة ضرائبيا على إنه حفل غنائي وتطبق عليها ضريبة الملاهي، في حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومي للمنشأة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك.

من جانبه أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التي نادي بها الأعضاء بالجمعية العمومية، موضحاً أن الغرفة تستثمر وجود عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، للجمعية العمومية للغرفة، لتبنى هذه المطالب خاصة وأنه وفقا للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار، في مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.

كما أعلن المصري، دعم الغرفة في ضرورة التصدي للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانوني أو تشريعي، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، ما يحد من عملها، وقد تؤدي إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات، أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعي والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية، ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أن الوزارة أكدت في جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، من قبل الجهات المعنية التي لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار، والتي تقوم بدورها المنوط في التأكد من ارتكاب هذه المنشأة السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.

وشدد على ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الأمان الغذائي، ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها، مؤكدا أن الوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها، إلا فيما يخالف القانون.

وكشف العاصي، عن قرار الوزارة بعدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية، إلا بعد استيفائها لإجراءات تسجيل عمالها في قاعدة البيانات المعروفة بـ "المنظومة الأمنية" الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية "عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة"، مُعلنا أن ما تم تسجيله بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار، لا يزيد عن 16 ألف عامل، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالي للعاملين المتوقع تسجيلهم في المنظومة، حيث كان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل خلال العام الحالي 2021.

ووجه العاصي، انتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التي تفرض أسعارا مغالى فيها بشكل يسيء إلى صناعة السياحة، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة، سبق ورفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد، وهدد بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة.