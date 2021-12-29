أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (حكومية)، عن وزارة الصحة، أنّ العدد الإجمالي من الإصابات بمتحور أوميكرون ارتفع في فلسطين إلى 54 حالة، منها 53 حالة في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًّا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا ضمن الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذّرت من أنّ الخطورة المتمثلة بمتحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال "عالية جداً"، وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 11% عالميًّا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول وباء كورونا، اليوم الأربعاء، إنّ متحور أوميكرون وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحور دلتا المهيمن سابقًا.

وأضافت أنّ الخطورة المتعلقة بمتحور أوميكرون الجديدة والمثير للقلق تبقى بشكل عام عالية جدًا.

وأشارت إلى أنّ الدلائل المتوافقة تظهر أنّ أوميكرون له ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا، مؤكدة أن العديد من البلدان شهدت زيادة سريعة في انتشار الإصابات، ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة.