تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا

عُلقت حركة الملاحة في مضيق البوسفور؛ بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.