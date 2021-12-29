 تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا - بوابة الشروق
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تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 8:26 م

عُلقت حركة الملاحة في مضيق البوسفور؛ بسبب تعطل سفينة طولها 70 مترا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

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