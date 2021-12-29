إقامة عروض الألعاب النارية في سيدني عشية العام الجديد رغم ارتفاع إصابات كورونا

من المتوقع أن يخرج آلاف الأستراليين إلى مناطق متميزة، كانوا حجزوا تذاكر للتوجه إليها لمشاهدة عروض الألعاب النارية الشهيرة في مدينة سيدني عشية العام الجديد، رغم الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، في ولاية "نيو ساوث ويلز".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية (آيه.آيه.بي) أن مدينة سيدني كشفت النقاب اليوم الأربعاء عن تفاصيل بشأن عروضها للألعاب النارية، حيث تم بالفعل بيع حوالي 17 ألف تذكرة للمناطق المتميزة، التي تديرها المدينة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المدينة قوله إنه لا يمكنهم التنبؤ بنسبة الإقبال على عروض الألعاب النارية، لكن تم بيع تذاكر لخمس من المناطق الست المتميزة، التي تديرها المدينة، ولا تزال تذاكر 25 موقعا آخر، لحوالي 87 ألف شخص، مطروحة للبيع.

وذكر منظمو العروض أن التطعيم ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات ليسا إجباريا للحضور للمناطق المتميزة، التي يتم حجزها بالتذاكر، رغم أنهم يشجعون المواطنين على ذلك.

ومن المتوقع إطلاق ستة أطنان من الألعاب النارية في عرضين، تمام الساعة التاسعة مساء وعند منتصف الليل، طبقا لبيان صحفي صدر اليوم.

وسيتم إطلاق أكثر من 25 ألفا من الألعاب النارية "ذات التأثير الصوتي الشديد"، من جسر ميناء سيدني وستة آلاف من الألعاب النارية الأخرى من قمم "دار أوبرا سيدني"، ضمن أمور أخرى.

ومن جهة أخرى، سجلت ولاية "نيو ساوث ويلز" اليوم الأربعاء رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 11 ألفا و201، وهو تقريبا ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته الولاية، فيما تسعى الحكومة المحلية جاهدة للسيطرة على ارتفاع أعداد الإصابة، التي يعتقد أنها ناجمة عن متحور "أوميكرون".