 ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بأوميكرون - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بأوميكرون

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 2:18 م

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة والمحتملة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في ألمانيا على نحو كبير مجددا.

فقد سجل معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض حتى اليوم الأربعاء 13 ألفا و129 حالة مؤكدة ومحتملة مصابة بالمتحور، بزيادة قدرها 26% مقارنة بأمس الثلاثاء.

وتتعلق الأرقام بالحالات المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، وتم تسجيل أغلبها الأسبوع الماضي بواقع 7632 حالة، مقابل 3040 حالة الأسبوع قبل الماضي.

وقال الخبير ديرك بروكمان من جامعة هومبولت في برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزيادة تشير بيقين إلى حد ما إلى ازدياد حصة أوميكرون على نحو متواصل في معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وأشار الخبير إلى أن المتحور له دور كبير الآن في الإصابات بمدن شمال ألمانيا، مثل هامبورج وبريمن، مضيفا أنه لا ينبغي الانغماس في شعور زائف بالأمان من البيانات المتعلقة بمعدلات العدوى، والتي تعتبر حاليا ذات مغزى محدود بسبب قلة الاختبارات وتسجيل الحالات، مضيفا أن الوضع الوبائي يتتطور بصورة بالغة في دول أخرى، وقال: "يمكن فجأة أن يتطور الوضع هنا بسرعة، ثم بقوة كبيرة".

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