 بي.إم.دبليو تعتزم إضافة 6000 وظيفة جديدة خلال العام المقبل - بوابة الشروق
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بي.إم.دبليو تعتزم إضافة 6000 وظيفة جديدة خلال العام المقبل

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 9:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 9:36 م

قال أوليفر تسيبسه الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية(بى إم دبليو) إن الشركة تعتزم إضافة وظائف جديدة في عدة مجالات، منها مجال الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات بما يعكس تفاؤل الشركة بنمو مبيعاتها خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تسيبسه القول إن الشركة تعتزم إضافة ما يصل إلى 6000 وظيفة جديدة خلال العام المقبل.

في الوقت نفسه، يتوقع تسيبسه تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في قطاع صناعة السيارات تدريجيا خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع عودة الإمدادات من الرقائق إلى مستوياتها الطبيعية بنسبة كبيرة بنهاية العام.


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